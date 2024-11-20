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Сегодня, 14:35

Плющев считает, что сезон в КХЛ выходит интересным из-за скандалов

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал конкуренцию в КХЛ.

«Сейчас все 23 команды в КХЛ стали говорить, что они борются за Кубок Гагарина. Но на сегодняшний день видно, кто и как это делает. Восьмерки определились уже в сентябре, причём они, по сути, те же самые, что были и в прошлом году. Вот и вся конкуренция в лиге. КХЛ нам обещала такой интересный сезон... И он действительно выходит интересным, но только с точки зрения скандалов и околоспортивной всякой всячины. А говорить об уровне мастерства не приходится», — сказал Плющев Legalbet.

В Западной конференции на первом месте находится ярославский «Локомотив», у команды 52 очка после 30 матчей. А в Восточной конференции лидером стал челябинский «Трактор», у него 40 очков после 27 игр.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев

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