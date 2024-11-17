Плющев считает, что судья не виноват в пропущенной «Торпедо» шайбе

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с заброшенной «Локомотивом» шайбой в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Встреча прошла 16 ноября в Нижнем Новгороде и завершилась победой ярославской команды (1:0). Единственный гол забил Даниил Бут, отличившийся после отскока шайбы от арбитра.

«Тут особо комментировать и нечего. Судья находится на площадке, он часть игровой ситуации. Борьба шла за воротами, арбитр следил за тем, чтобы не было нарушений правил. Увернуться от шайбы возможности не было. Никаких поводов для остановки игры или удаления хоккеиста, нанесшего бросок, тоже. Критика Ларионова в адрес арбитров? Это эмоции после поражения. Уверен, объективно он и сам понимает, что тут вины арбитра нет», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» с 50 очками после 29 игр продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 31 балл в 28 матчах и располагается на шестой позиции.