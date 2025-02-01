Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:26

Плющев считает, что травма Буше — потеря для «Авангарда»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новость о травме нападающего «Авангарда» Рида Буше.

«Травма Буше — действительно потеря для «Авангарда». Это лучший бомбардир команды, который порой тащит игры на себе. Заменить его внутренними ресурсами будет очень сложно. Но хоккей — игра командная. Как раз и посмотрим, как тренерский штаб будет выстраивать игру без такого яркого нападающего. Команда идет в зоне плей-офф, наверняка ставит себе более амбициозные задачи, чем выход в первый раунд. Так что все будет зависеть от того, как «Авангард» сможет добиваться результата в отсутствие Буше», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Лидер клуба из Омска будет прооперирован в Германии и пропустит около месяца.

В 42 матчах КХЛ нападающий набрал по системе «гол + пас» 37 очков (22 + 15).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
Владимир Плющев
Читайте также
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Капитан полиции погиб при задержании нарушителя в Ярославской области
В Германии проголосовали за предложение демократов по помощи Украине
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя