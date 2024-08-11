Плющев: «Игровые кондиции Войнова пригодятся «Торпедо» и Ларионову»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о переходе защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова в «Торпедо».

«Когда приглашают в клуб игрока, то многие смотрят на его трофеи, но вы поймите, что Кубки завоевывают команды, а не отдельные игроки. Он поможет «Торпедо», в этом нет сомнений. Войнов — статный опытный защитник, понимающий игру, но не надо ссылаться на то, что он завоевал какие-то трофеи. Он завоевал их в другой команде в другое время с совершенно другими партнерами. Его игровые кондиции пригодятся «Торпедо» и Ларионову. Как опытный игрок он имеет право высказать что-то игрокам или переговорить с тренером», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Войнов выступал за казанский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.