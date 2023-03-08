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КХЛ

Сегодня, 19:24

Плющев: «В СКА пошел нервяк в серии с минским «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о серии СКА и минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. После четырех игр счет в серии равный — 2:2, пятый матч пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 9 марта.

«Это плей-офф, где совершенно другой психологический настрой, — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева. — Все-таки у Питера календарь был достаточно гладкий и они ровно шли по турниру. А здесь игры, которые будут на грани нервного срыва. Может быть, не все игроки готовы к этому. Думали, что так же гладко пройдут, как прошли до этого. Минск психологически настроился, ребята играют довольно хорошо, что говорит об их отдаче на площадке и то, что в психологии Минск превзошел Питер. Факт, что в мастерстве питерцы все равно выглядят поинтереснее, но здесь игра идет на достаточно серьезном нерве, где одно компенсируется другим».

Также эксперт ответил на вопрос, возможна ли в этой серии сенсация.

«Думаю, что все-таки Питер по составу гораздо плотнее и помощнее. Если только произойдет что-то невероятное, но я думаю, что Питер все-таки пройдет. Белорусы делают все для того, чтобы пройти. Правильно их тренер сказал: «Сейчас больше идет давление на соперника, а не на «Динамо». Его понять можно. Естественно, от Минска не ожидали такой прыти. Есть момент недонастроя или неорганизации — это налицо. По-моему, нервяк пошел в СКА», — добавил Плющев.

Источник: sportsdaily.ru
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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