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Сегодня, 16:34

Плющев — о гибели отца Мичкова: «Трагедия, которую не возместить»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил соболезнования близким погибшего Андрея Мичкова, отца хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.

«Очень серьезная потеря для близких и для самого игрока. Это трагедия, которую не возместить. Если соболезнования утешат, я их приношу. Потери близких — это всегда очень тяжело», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.

Владимир Плющев
Матвей Мичков
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