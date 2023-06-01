Плющев: «Не думаю, что «Ак Барс» может дать те же условия хоккеистам, что и СКА»

Бывший главный тренер национальной команды России Владимир Плющев сомневается, что «Ак Барс» способен предоставить хоккеистам условия на уровне СКА.

«От какой команды стоит ожидать в межсезонье наибольшей активности по усилению состава? Сейчас лидирует СКА, насколько я понимаю. На трансферном рынке они опережают всех. О чем может говорить уход ряда игроков СКА? Дмитрий Яшкин — один из лидеров. Тот же Дамир Жафяров находился не на самых последних ролях. Мне сложно сказать, почему это происходит. Условия в СКА не то, что комфортные, а просто отличные. И с чем вызваны переходы в тот же «Ак Барс», мне сложно сказать. Не думаю, что тот же «Ак Барс» может дать те же условия. Хотя, кто знает...» — цитирует Плющева Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил в серии ЦСКА (4-2). «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина и потерпел поражение от армейцев (3-4).