Плющев: «Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА в следующем сезоне КХЛ.

27 марта стало известно о том, что армейский клуб возглавил Илья Воробьев.

«То, что сейчас происходит в ЦСКА, — это реакция на результат сезона, который армейцы провели не совсем удачно. Но самое интересное, что люди, которые проводят всю эту реорганизацию, сами не имеют к ЦСКА никакого отношения и не понимают что и как нужно делать.

На данный момент в клубе пытаются создать видимость того, что что-то делается, но при этом никто не знает и не понимает, что будет дальше. Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году, а, может быть, и не только в следующем. Люди, которые проводят те или иные процессы в команде, не понимают, каким клубом они руководят», — цитирует Плющева Legalbet.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА потерпел поражение в серии с «Локомотивом» (1-4).