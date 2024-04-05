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5 апреля, 22:55

Плющев: «Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА в следующем сезоне КХЛ.

27 марта стало известно о том, что армейский клуб возглавил Илья Воробьев.

«То, что сейчас происходит в ЦСКА, — это реакция на результат сезона, который армейцы провели не совсем удачно. Но самое интересное, что люди, которые проводят всю эту реорганизацию, сами не имеют к ЦСКА никакого отношения и не понимают что и как нужно делать.

На данный момент в клубе пытаются создать видимость того, что что-то делается, но при этом никто не знает и не понимает, что будет дальше. Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году, а, может быть, и не только в следующем. Люди, которые проводят те или иные процессы в команде, не понимают, каким клубом они руководят», — цитирует Плющева Legalbet.

 
Илья Воробьев. ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА потерпел поражение в серии с «Локомотивом» (1-4).

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
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