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КХЛ

Сегодня, 19:01

Плющев выступил против легализации драк в хоккее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил против легализации драк в хоккее.

«Мне совершенно непонятны вещи, которые происходят, когда КХЛ одной рукой ужесточает правила по борьбе с грубостью и грязным хоккеем, но в то же время обсуждает вопрос о легализации драк. Это вообще не в какие ворота! Если люди хотят смотреть драки, то у нас есть другие виды спорта. Что касается фразы: «Хоккей — это шоу», то хочу сказать, что хоккей — это борьба характеров, позиций, мастерства и тренерства. Шоу — это что-то из другой области. Вот по телевизору показывают «Маски-шоу» — это шоу. Хоккей — это игра мужская и серьезная, где проявляются лучшие качества игроков как мужчин», — приводит слова Плющева Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ выиграл санкт-петербургский СКА, набравший 105 очков. 94 балла на счету столичного ЦСКА, 92 очка у «Локомотива» из Ярославля. Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции с 91 очком.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-vistupil-protiv-legalizatcii-drak-v-hokkee/
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
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