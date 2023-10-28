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Сегодня, 08:59

Плющев заявил, что к лидерству «Спартака» в КХЛ нет никаких вопросов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев высказался о лидерстве московского «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что красно-белые занимают первое место абсолютно по делу.

«Девятиматчевая победная серия говорит сама за себя — вопросов вообще нет никаких. «Спартак» очень четко собрался, показал достаточно неплохой хоккей. Что проиграли «Сибири» — постоянно выигрывать невозможно. Соперник знает, с кем играет, совершенно по-иному настраивается. Ничего странного и удивительного тут нет. А что «Спартак» идет, скажем так, с темпом «плюс» — достойно уважения», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

«Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги лидирует не только в Западной конференции, но и во всем чемпионате, набрав 34 очка за 24 проведенных матча.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21592567.shtml?updated
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Владимир Плющев
0
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