Плющев заявил, что новое правило «трех секунд» в КХЛ противоречит здравому смыслу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал изменения в правилах КХЛ, согласно которому теперь в матчах игрокам нельзя будет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.

«Сейчас придумали, что за своими воротами нельзя держать шайбу больше трех секунд. Замечательно. А когда ты играешь в большинстве, ведешь в одну шайбу и сопернику надо отыгрываться, — за чужими воротами ты можешь сколько угодно стоять, что ли, я не могу понять? Одной команде надо «убить» время, другой — отыграться. Про чужие ворота ничего не сказано. Для чего это делается, я не понимаю?» — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

По словам специалиста, новое правило противоречит здравому смыслу.

«Это ограничивает тренеров в их тактических замыслах и вообще противоречит здравому смыслу. Сами посудите: трое против пятерых играют, шайбу перехватывает игрок обороняющейся команды. Вместо того чтобы подержать ее, дать возможность кому-то смениться, он вынужден будет выбрасывать шайбу из своей зоны или выкатываться с ней, что грозит потерей — и новой волной атак. Так ребята, которые втроем, будут просто блевать на воротах, от того что смениться не смогут и от того, что их замордуют до такой степени, что мало не покажется», — добавил он.

Со следующего сезона КХЛ будет действовать запрет хоккеистам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение, а в случае последующих — малый штраф.