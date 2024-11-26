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Сегодня, 14:35

Плющев заявил, что «Спартак» показывает приличный хоккей в сезоне

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче с «Торпедо» (0:6).

«Признаюсь, был несколько удивлен итоговым счетом. Эти две команды если не совсем равные, то где-то близко. Они обе показывают хороший хоккей, поэтому проиграть с таким счетом удивительно. «Спартак» один матч проводит прекрасно, а потом может случиться провал. Надо быть внутри команды, чтобы это все определить. Что касается длительной выездной серии, то роль тренерского штаба традиционно будет высокой, чтобы перезагрузить ребят. Они знают каждого игрока, знают, что почем, сильные и слабые стороны ребят. В целом «Спартак» в этом сезоне показывает очень приличный хоккей. Даже удивительно, что они так проиграли», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе».

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Владимир Плющев

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