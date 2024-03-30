Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 марта, 16:28

Плющев заявил, что у Никишина есть задатки стать большим хоккеистом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил способности защитника СКА Александра Никишина.

«У Никишина есть задатки стать большим хоккеистом. Не стоит забывать, что ему всего 22 года, но он уже второй сезон подряд проводит очень результативно. Но для продолжения развития ему нужно серьезно относиться к тренировочному процессу и не снижать требования к себе. На данный момент в его игре есть проблемы, которые нужно устранять. Порой Никишин все-таки слишком активно любит играть в атаке. Иногда он очень глубоко в зоне соперника находится, не всегда успевает вернуться на свою половину, чтобы выполнить свои непосредственные обязанности. Но повторюсь, он еще молод, у парня очень хорошие физические и морально-волевые задатки», — цитирует Плющева Legalbet.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 Никишин провел 67 матчей, в которых набрал 56 (17+39) очков. В Кубке Гагарина он принял участие в пяти играх и отметился одним голом.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Александр Никишин
Владимир Плющев
2
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев: «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда»

«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина