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Сегодня, 21:38

Плющев заявил, что Войнов и Свечников внесут изюминку в игру «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходах нападающего Евгения Свечникова и защитника Вячеслава Войнова в «Торпедо».

«Войнов и Свечников однозначно внесут изюминку в игру «Торпедо». Ребята очень опытные. Тем более нижегородцам нужны дядьки в обороне и в раздевалке. В минувшем сезоне многие отмечали недостаток опыта у команды из Нижнего Новгорода, особенно в плей-офф.

А Свечников и Войнов могут этот недостаток компенсировать. Их опыт будет использован в Кубке Гагарина, в который, я надеюсь, «Торпедо» попадет не с самых нижних ступеней», — цитирует Плющева Legalbet.

29 июля «Торпедо» подписал контракт на один сезон с защитником Вячеславом Войновым, ранее выступавшим за «Ак Барс».

30 июля Евгений Свечников подписал контракт на один год с нижегородской командой. Нападающий расторг соглашение с «Ак Барсом», за который выступал с лета 2023 года.

Источник: Legalbet
Вячеслав Войнов
Евгений Свечников
ФК Торпедо (Москва)
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