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Сегодня, 10:00

По четыре игрока «Торпедо» и «Северстали» вошли в топ-240 зарплат КХЛ. Это наименьший результат среди клубов

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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Сегодня в «СЭ» будет опубликован новый рейтинг топ-зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ вошли по четыре игрока «Торпедо» и «Северстали» Это наименьший результат среди клубов лиги.

Наибольшее представительство в рейтинге — у СКА, «Автомобилиста» и «Металлурга» (по 19 игроков).

Таблица.

Ранее «СЭ» сообщал, что в список 240 самых высокооплачиваемых хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ входят 79 иностранцев.

Полный рейтинг топ-зарплат КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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