Победитель регулярки в третий раз начал Кубок Гагарина с поражения

СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо».

Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом».

Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую.

Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф

Сезон Команда Соперник Счет Итог серии 2008/09 Салават Юлаев Авангард 3:2 ОТ 1-3 2009/10 Салават Юлаев Автомобилист 5:1 3-1 2010/11 Авангард Нефтехимик 1:2 ОТ 4-3 2011/12 Трактор Югра 3:1 4-1 2012/13 СКА Атлант 1:0 ОТ 4-1 2013/14 Динамо М Локомотив 3:2 ОТ 3-4 2014/15 ЦСКА Сочи 3:0 4-0 2015/16 ЦСКА Слован 2:0 4-0 2016/17 ЦСКА Йокерит 4:2 4-0 2017/18 СКА Северсталь 4:3 ОТ 4-0 2018/19 ЦСКА Витязь 4:0 4-0 2019/20 ЦСКА Торпедо 3:0 4-0 2020/21 ЦСКА Спартак 1:0 ОТ 4-0 2021/22 Металлург* Барыс 2:3 4-1 2022/23 СКА Динамо Мн 4:6 ?

* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.