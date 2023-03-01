Победитель регулярки в третий раз начал Кубок Гагарина с поражения

Сегодня, 22:56
СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо».
Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом».
Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую.
Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф
|
Сезон
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Итог серии
|
2008/09
|
Салават Юлаев
|
Авангард
|
3:2 ОТ
|
1-3
|
2009/10
|
Салават Юлаев
|
Автомобилист
|
5:1
|
3-1
|
2010/11
|
Авангард
|
Нефтехимик
|
1:2 ОТ
|
4-3
|
2011/12
|
Трактор
|
Югра
|
3:1
|
4-1
|
2012/13
|
СКА
|
Атлант
|
1:0 ОТ
|
4-1
|
2013/14
|
Динамо М
|
Локомотив
|
3:2 ОТ
|
3-4
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Сочи
|
3:0
|
4-0
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Слован
|
2:0
|
4-0
|
2016/17
|
ЦСКА
|
Йокерит
|
4:2
|
4-0
|
2017/18
|
СКА
|
Северсталь
|
4:3 ОТ
|
4-0
|
2018/19
|
ЦСКА
|
Витязь
|
4:0
|
4-0
|
2019/20
|
ЦСКА
|
Торпедо
|
3:0
|
4-0
|
2020/21
|
ЦСКА
|
Спартак
|
1:0 ОТ
|
4-0
|
2021/22
|
Металлург*
|
Барыс
|
2:3
|
4-1
|
2022/23
|
СКА
|
Динамо Мн
|
4:6
|
?
* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.