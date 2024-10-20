Михайлов о тренере ЦСКА Воробьеве: «Качество его работы должно быть выше»

Сегодня, 21:50
Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» игру армейцев в мачте FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 Б).
«Естественно, результатом недоволен. Но самоотдача есть, старались, пытались что-то сделать. Да, озабоченность результатами в последних играх есть, но все зависит от команды, она сейчас молодая и только строится. Будем надеяться, что в ближайшее время положение изменится к лучшему. Стоит ли убирать главного тренера сейчас? Это хирургическое вмешательство, такой вопрос решается только наблюдательным советом, но пока такого вопроса не стоит. Я считаю, что качество работы Воробьева должно быть выше», — сказал Михайлов «СЭ».
После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.
(Александр Абустин)
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
|
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|17
|18
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|17
|11
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|17
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|17
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|9
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12