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Сегодня, 21:50

Михайлов о тренере ЦСКА Воробьеве: «Качество его работы должно быть выше»

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Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» игру армейцев в мачте FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 Б).

«Естественно, результатом недоволен. Но самоотдача есть, старались, пытались что-то сделать. Да, озабоченность результатами в последних играх есть, но все зависит от команды, она сейчас молодая и только строится. Будем надеяться, что в ближайшее время положение изменится к лучшему. Стоит ли убирать главного тренера сейчас? Это хирургическое вмешательство, такой вопрос решается только наблюдательным советом, но пока такого вопроса не стоит. Я считаю, что качество работы Воробьева должно быть выше», — сказал Михайлов «СЭ».

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.

(Александр Абустин)

КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Сочи 17 7 10 15
11 Куньлунь РС 17 6 11 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
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11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
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17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
3
1
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
Б
2
3
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
4
1
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
Б
3
4
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
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-
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Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
08.11 19:30
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Лада
-
-
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И О

Абрамов Виталий

ЦСКА

17 18

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

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Артамонов Никита

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 		17 9

Абрамов Виталий

ЦСКА

17 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		17 9

Ружичка Адам

Спартак

 		17 9

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Северсталь

 		18 9
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

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Деанджело Энтони

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 		14 12

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