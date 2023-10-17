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Сегодня, 02:46

Подшивалов оценил победу «Северстали» над «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Северстали» Иван Подшивалов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:0).

«Не считаю, что есть какое-то кардинальное отличие от предыдущего матча, кроме итогового результата. Дома мы 50 минут вели в счете, поэтому матчи схожие. Отлично сыграл наш вратарь, и мы больше реализовали свои моменты. Но обе игры были обоюдоострые, энергозатратные, без средней зоны. Все как нравится болельщикам, для которых мы и играем. Но результат, естественно, важен. Поэтому лучше выигрывать 4:0, без «качелей», — приводит слова Подшивалова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (18) — на восьмой строчке.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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