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Сегодня, 14:48

Подскребалин — о своем обмене из «Трактора»: «Очень рад оказаться в «Металлурге»

Telegram Дзен

Голкипер Никита Подскребалин прокомментировал свой обмен из «Трактора» в «Металлург».

«Никаких негативных мыслей нет, только позитивные. Очень рад оказаться в «Металлурге» и буду доказывать своей игрой, что я способен играть в КХЛ. Думаю, адаптация пройдет быстро», — цитирует Подскребалина «РБ Спорт».

Вчера, 26 декабря, в результате обмена Подскребалин стал частью клуба из Магнитогорска. В обратном направлении проследовал защитник Григорий Дронов.

В текущем сезоне 25-летний вратарь сыграл 8 матчей, в которых одержал 5 побед и потерпел 1 поражение.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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