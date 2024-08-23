Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:27

Подскребалин: «Среди вратарей «Металлурга» здоровая конкуренция. Второй Кубок Гагарина никто не отменял»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин в интервью «СЭ» прокомментировал конкуренцию с Ильей Набоковым.

— У вас двусторонний контракт с «Металлургом». Получается, вы можете сыграть в ВХЛ?

— Да.

— Что это значит для вас? Всегда приятнее иметь одностороннее соглашение.

— Это значит, что я должен доказать, что достоин одностороннего контракта.

— В прошлом сезоне вас обменяли из «Трактора», а перед плей-офф вы получили травму. Ближайший чемпионат особенно важен для вас? Внутри сидит чувство, что хочется стать первым номером «Металлурга»?

— Все, что от меня зависит, я буду делать. Буду стараться использовать все шансы. Конкуренцию никто не отменял. Причем у нас в команде здоровая конкуренция. Мы хорошие друзья, можем пошутить. Мы работаем, делаем общее дело. Второй Кубок Гагарина никто не отменял, все хотят выиграть еще.

Подскребалин в сезоне-2023/24 в результате обмена перешел в «Металлург» из «Трактора». В минувшем сезоне он провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отразил 91,9 бросков при коэффициенте надежности 2.43. В плей-офф голкипер не сыграл.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
0
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча Кубка Блинова