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Сегодня, 17:36

Подъяпольский станет самым дорогим вратарем КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Владислав Подъяпольский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», голкипер Владислав Подъяпольский будет зарабатывать около 70 миллионов рублей в год по условиям нового двухлетнего контракта с московским «Динамо».

Таким образом он станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Подъяпольским в среду, 23 апреля. Соглашение действует до конца мая 2027 года.

Подъяпольский перешел в «Динамо» из «Лады» в декабре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 93,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,04.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Подъяпольский принял участие в 6 матчах «Динамо» и одержал 5 побед.

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Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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