Подъяпольский станет самым дорогим вратарем КХЛ

По информации «СЭ», голкипер Владислав Подъяпольский будет зарабатывать около 70 миллионов рублей в год по условиям нового двухлетнего контракта с московским «Динамо».

Таким образом он станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Подъяпольским в среду, 23 апреля. Соглашение действует до конца мая 2027 года.

Подъяпольский перешел в «Динамо» из «Лады» в декабре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 93,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,04.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Подъяпольский принял участие в 6 матчах «Динамо» и одержал 5 побед.