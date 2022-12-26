Покинувший «Трактор» защитник Альмквист продолжит карьеру в Швейцарии

Бывший защитник «Трактора» Адам Альмквист стал игроком «Цуга», сообщает сайт швейцарского клуба.

Недавно защитник расторг контракт с челябинской командой по инициативе клуба.

Шведский защитник в текущем сезоне КХЛ принял участие в 25 матчах и набрал 2 (1+1) очка. Показатель полезности 31?летнего игрока обороны составил «-2».

В начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.

Всего в КХЛ на счету защитника 182 матча и 64 очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу.