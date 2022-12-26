Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:33

Покинувший «Трактор» защитник Альмквист продолжит карьеру в Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Трактора» Адам Альмквист стал игроком «Цуга», сообщает сайт швейцарского клуба.

Недавно защитник расторг контракт с челябинской командой по инициативе клуба.

Шведский защитник в текущем сезоне КХЛ принял участие в 25 матчах и набрал 2 (1+1) очка. Показатель полезности 31?летнего игрока обороны составил «-2».

В начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.

Всего в КХЛ на счету защитника 182 матча и 64 очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу.

ХК Трактор
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Барыса» Петухов забил второй лакросс-гол в сезоне

Никита Щитов: «Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде ХК «Сочи». Мичков сможет привыкнуть к КХЛ»