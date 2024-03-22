Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 марта, 18:05

Полиция Майами рассказала о ходе расследования смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

Алина Савинова
Константин Кольцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Следователи не нашли признаков насильственного характера в смерти тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

Экс-хоккеист скончался 18 марта в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Ему было 42 года.

По информации UPI, 18-го числа после полудня полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбор были уведомлены о мужчине, который погиб в результате падения с балкона одного из домов района.

«Бюро по расследованию убийств полицейского управления Майами-Дейд продолжает изучать обстоятельства самоубийства господина Константина Кольцова. Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Полицейского управления округа Майами-Дейд.

Бывшая жена Кольцова Юлия Михайлова сообщила, что похороны тренера пройдут в Минске. Точная дата пока неизвестна.

Кольцов выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С 2017 года он вел тренерскую деятельность. В 2022-м белорус вошел в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева», где работал ассистентом главного тренера Виктора Козлова.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240322/koltsov-1935006907.html
Константин Кольцов
Хоккей
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Спартак» продал все билеты на четвертый матч с «Металлургом» в Кубке Гагарина