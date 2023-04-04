Полиция Сочи продолжает поиски отца Матвея Мичкова

Полиция города Сочи ведет активные поиски сотрудника хоккейного клуба «Сочи» Андрея Мичкова.

По информации «СЭ», 51-летний отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова вышел из дома на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в 21.00 2 апреля (после второго овертайма матча СКА — ЦСКА, который он смотрел вместе с сыном). Через 20 минут у него отключился мобильный телефон.

В настоящий момент оперативные работники по камерам видеонаблюдения устанавливают дальнейший маршрут Андрея Мичкова, проверяют все входящие и исходящие звонки, сделанные до исчезновения. Ведется опрос членов семьи и сотрудников хоккейного клуба.