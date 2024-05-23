Полтапов прокомментировал игру ЦСКА в Кубке Гагарина

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов поделился мнением о вылете команды из минувшего Кубка Гагарина.

— Просто в прошедшем сезоне где-то еще и удача от нас отвернулась. И все. Я про это думаю. Потому что реально в плей-офф мы играли намного лучше, чем всю регулярку. Всю эту серию плей-офф с «Локомотивом», что и показал первый матч, который мы выиграли. Если бы удача от нас немного не ушла, то, думаю, мы бы прошли их, — цитируют Полтапова «Известия».