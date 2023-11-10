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Сегодня, 02:40

Полтапов: «Слепышев лучше всех относится к молодым игрокам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, кто из опытных хоккеистов команды лучше всех относится к молодым игрокам.

«Все возились, можно буквально каждого перечислить: Миша Григоренко, Никита Нестеров, Серега Плотников, Антон Слепышев. Слепышев, думаю, вообще главный по молодым. Лучше всех вообще относится к ним, мне кажется. Если эти могут вставить, то Антон больше поддержит. Если он понимает, что ты накосячил, то успокаивает, мол, ничего, накосячил, тут исправишься», — цитирует Metaratings.ru Полтапова.

В этом сезоне 20-летний Полтапов набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prokhor-poltapov-slepyshev-luchshe-vsekh-v-cska-otnositsya-k-molodym-303734/
Прохор Полтапов
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ХК ЦСКА (Москва)
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