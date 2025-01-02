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Сегодня, 11:41

Полтапов рассказал о сборах ЦСКА под руководством Воробьева

Даниил Аршавский
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился впечатлениями от сборов команды под руководством главного тренера Ильи Воробьева.

49-летний специалист возглавил московскую команду в сентябре 2024 года.

«Сборы были короткими, но не легкими. Мы тренировались в две группы по три звена. Перед занятием вывешивался план, мы все запоминали и без отдыха работали. После первого цикла мы все умерли. А во втором уже было нормально, адаптировались», — цитирует Полтапова «ВсеПроСпорт».

21-летний форвард набрал 25 (9+16) очков в 39 встречах нынешнего сезона КХЛ.

ЦСКА с 57 очками занимает 2-е место в Западной конференции.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Прохор Полтапов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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