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Сегодня, 07:23

Полтапов рассказал о советах Сергея Федорова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, какие советы ему давал главный тренер команды Сергей Федоров. Специалист тренирует команду с лета 2021 года.

«Какие были советы от Сергея Викторовича? Если ты владеешь шайбой, то тебе не придется играть в обороне. У меня хромала игра без шайбы, особенно в своей и средней зоне. Мне все объяснили, надеюсь, сейчас лучше. Еще нужно двигаться и мыслить намного быстрее, потому что хоккей меняется. Нужно быстрее соображать», — цитирует Metaratings.ru Полтапова.

В этом сезоне 20-летний Полтапов набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-cska-poltapov-rasskazal-o-lichnom-igrovom-sovete-fedorova-303756/
Прохор Полтапов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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