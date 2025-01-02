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Сегодня, 11:48

Полтапов: «Летом ничего не делал, вспомнил, что хоккей — больше игра, чем работа»

Даниил Аршавский
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, как подошел к своей летней физической подготовке к нынешнему сезону КХЛ.

«Этим летом я вообще ничего не делал, просто отдыхал. Ходил с Максом Маминым на футбол два раза в неделю. И еще пару раз в неделю ходил на лед. Получается, у меня было четыре тренировки в неделю. Я разгрузил голову, вспомнил, что хоккей — это больше игра, чем работа», — цитирует Полтапова «ВсеПроСпорт».

За 39 матчей в нынешнем сезоне КХЛ 21-летний нападающий набрал 25 (9+16) очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Прохор Полтапов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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