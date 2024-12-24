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Сегодня, 19:48

Полтапов сравнил манеру работы Воробева и Федорова на посту главного тренера ЦСКА

Даниил Аршавский
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов называл главное отличие в манере работы главного тренера Ильи Воробьева от бывшего наставника команды Сергея Федорова.

«В чём заключается главное отличие Воробьёва от Сергея Фёдорова? Илья Петрович — мотиватор, а Сергей Викторович — дипломат. Воробьёв точно пожёстче. Некоторое время ушло на притирку к новым схемам, требованиям, да и друг к другу тоже. Где-то допускали недочёты. Отсюда осечки. Но постепенно осознали, чего хочет от нас Илья Петрович, и перенесли это на площадку», — цитирует Полтапова RT на русском.

Федоров возглавлял армейцев с 2021 года и покинул свой пост перед началом сезона-2024/25.

После 36 матчей FONBET чемпионата КХЛ ЦСКА набрал 51 очко и занимает 3-е место в Западной конференции.

Источник: RT на русском
Прохор Полтапов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Сергей Федоров
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