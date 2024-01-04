Форвард ЦСКА Полтапов — о дерби со «Спартаком»: «Здесь нужно только побеждать»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о настрое перед матчем ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24 со «Спартаком», который состоится 5 января на «ЦСКА Арене».

«Прошлый год закончили на хорошей ноте. Нужно так же начать и этот год. Такой соперник, домашний матч — здесь нужно только побеждать. Последние игры календарного года показывают, что мы набираем ход. Даже там, где проиграли, были очень хорошие моменты. Победа над «Северсталью» показала, что мы на верном пути. Дальше, надеюсь, будем только прибавлять и играть так же», — приводит слова форварда сайт армейского клуба.

В этом сезоне 20-летний Полтапов набрал 10 (5+5) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА с 50 очками в 45 играх занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Спартак» лидирует в турнирной таблице «Запада», имея в активе 66 очков после 47 игр.