Получивший российский паспорт Лайпсик и еще пять игроков покинули СКА

СКА объявил об уходе шестерых игроков команды.

Армейцев покинули нападающие Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Артем Швец-Роговой, защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также голкипер Юхан Маттссон.

29-летний Лайпсик в январе этого года получил российское гражданство. Ранее «СЭ» сообщал, что в его подписании заинтересован «Спартак».

В минувшем сезоне СКА дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Автомобилисту» (1-4). Команда впервые за 10 лет не сумела дойти до полуфинала Кубка Гагарина.