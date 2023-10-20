Порядин, Мичков и Гребенкин примут участие в Матче звезд КХЛ

Сегодня, 11:10
20 октября завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ.
Дивизион Боброва: Павел Порядин («Спартак»), Матвей Мичков («Сочи»), Александр Никишин (СКА).
Дивизион Тарасова: Ярослав Лихачев («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Никита Коростелев («Северсталь»).
Дивизион Харламова: Никита Гребенкин («Металлург»), Трой Джозефс («Лада»), Максим Шабанов («Трактор»).
Дивизион Чернышева: Даниил Гутик («Адмирал»), Николай Прохоркин («Сибирь»), Райли Барбер («Барыс»).
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.