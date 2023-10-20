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Сегодня, 11:10

Порядин, Мичков и Гребенкин примут участие в Матче звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК &quot;Сочи&quot;
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20 октября завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ.

Дивизион Боброва: Павел Порядин («Спартак»), Матвей Мичков («Сочи»), Александр Никишин (СКА).

Дивизион Тарасова: Ярослав Лихачев («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Никита Коростелев («Северсталь»).

Дивизион Харламова: Никита Гребенкин («Металлург»), Трой Джозефс («Лада»), Максим Шабанов («Трактор»).

Дивизион Чернышева: Даниил Гутик («Адмирал»), Николай Прохоркин («Сибирь»), Райли Барбер («Барыс»).

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Матвей Мичков
Николай Прохоркин
Павел Порядин
Райли Барбер
КХЛ
Александр Никишин
Никита Гребенкин
Никита Коростелев
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