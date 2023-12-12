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Сегодня, 13:27

Игрок «Спартака» Порядин: «Коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал, чем главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отличается от других специалистов.

«Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причем речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают. Повторюсь, коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду», — цитирует игрока RT.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 27-летний Порядин набрал 41 (18+23) очко в 41 матче. «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244390-poryadin-zhamnov-hokkei-mnenie
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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