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Сегодня, 01:57

Порядин оценил свое выступление за «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Павел Порядин поделился мнением о своем переходе из «Нефтехимик».

«В принципе, сложностей не было, — приводит слова Порядина «Известия». — Москва — мой дом, родной город. Поэтому каких-то бытовых трудностей не было. А в хоккейном плане команда в «Спартаке» меня хорошо приняла. У нас хороший коллектив, и очень обидно, когда мы после игры, как сказал нам тренер, сидим и смотрим в пол. Хотя в таких матчах должны выходить друг за друга и играть спокойно. У нас есть большой потенциал», — приводит слова Голдобина «Известия».

27-летний россиянин выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он набрал 37 (22+15) очков в 57 матчах за «Нефтехимик».

Источник: https://iz.ru/1572438/aleksei-fomin/obidno-kogda-posle-igry-sidim-i-smotrim-v-pol
Павел Порядин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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 - : -
12.09 19:00
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 - : -
12.09 19:00
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