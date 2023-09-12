Порядин оценил свое выступление за «Спартак»

Форвард «Спартака» Павел Порядин поделился мнением о своем переходе из «Нефтехимик».

«В принципе, сложностей не было, — приводит слова Порядина «Известия». — Москва — мой дом, родной город. Поэтому каких-то бытовых трудностей не было. А в хоккейном плане команда в «Спартаке» меня хорошо приняла. У нас хороший коллектив, и очень обидно, когда мы после игры, как сказал нам тренер, сидим и смотрим в пол. Хотя в таких матчах должны выходить друг за друга и играть спокойно. У нас есть большой потенциал», — приводит слова Голдобина «Известия».

27-летний россиянин выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он набрал 37 (22+15) очков в 57 матчах за «Нефтехимик».