Порядин заявил, что в ходе драки в матче с «Нефтехимиком» его целью было проучить соперника

Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал, что своим участием в драке в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) хотел убедить соперника не играть чрезмерно жестко против партнеров.

«Неприятно, когда с твоим партнером так грубо обходятся, встречал в «обратку» соперника без каких-то жестких мотивов. Просто нужно показать, что такого не надо делать.

«Расстраивает больше то, что было немало нереализованных моментов, включая и выход в «ноль», и в третьем периоде. Поэтому приятно, что мы достаем такие матчи, но над реализацией нужно больше работать. Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провел в «Нефтехимике» много времени. Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что с одной стороны есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе теплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», — приводит слова Порядина ТАСС.

«Спартак» на выезде уступил «Нефтехимику» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:4. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 32 очка — 7-я строчка таблицы «Востока».