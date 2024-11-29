Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

Порядин заявил, что в ходе драки в матче с «Нефтехимиком» его целью было проучить соперника

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал, что своим участием в драке в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) хотел убедить соперника не играть чрезмерно жестко против партнеров.

«Неприятно, когда с твоим партнером так грубо обходятся, встречал в «обратку» соперника без каких-то жестких мотивов. Просто нужно показать, что такого не надо делать.

«Расстраивает больше то, что было немало нереализованных моментов, включая и выход в «ноль», и в третьем периоде. Поэтому приятно, что мы достаем такие матчи, но над реализацией нужно больше работать. Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провел в «Нефтехимике» много времени. Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что с одной стороны есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе теплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», — приводит слова Порядина ТАСС.

«Спартак» на выезде уступил «Нефтехимику» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:4. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 32 очка — 7-я строчка таблицы «Востока».

Источник: ТАСС
Павел Порядин
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
У Карена Хачанова родился второй сын
Сегодня
Вчера
Неделя