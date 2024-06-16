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Сегодня, 15:41

Потапов оценил будущее «Торпедо» в КХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал, как относится к переменам в руководстве «Торпедо».

«Насколько я понимаю, были некоторые разногласия у генменеджера Максима Гафурова и главного тренера Игоря Ларионова. Им стало тесно в одном пространстве. Так как у Ларионова есть контракт, ему решили доверить. Новые имена по-прежнему открываются, стадион заполняется и есть полное доверие со стороны губернатора. Насколько эти перемены пойдут на пользу, трудно сказать. Есть банальная фраза: «Нужно время». Но тряхануло здорово Нижний Новгород этими новостями, потому что ничего не предвещало беды. Один очень удачный сезон, второй — нормальный, а тут такие резкие перестановки. В плане селекции пока не так понятно, что происходит в клубе. Я надеюсь, что у Профессора есть свой план, что он в него верит и будет придерживаться», — цитирует Потапова «РБ Спорт».

Генеральным менеджером клуба вместо Максима Гафурова стал Вадим Аверкин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-potapov-nizhnij-novgorod-tryahanulo-zdorovo-nadeyus-u-larionova-est-svoj-plan/
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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