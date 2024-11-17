Потапов: «Когда раздавали невезение, «Авангард» стоял первый в очереди»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением о выступлении «Авангарда».

«Такое ощущение, что когда раздавали невезение, «Авангард» стоял первый в очереди и сказал: «Можете расходиться, я все возьму на себя». Подписание Ильи Каблукова, как я понимаю, это латание дыр, потому что парень без игровой практики, а уже больше трети чемпионата позади. Есть травмированные лидеры, есть уехавшие лидеры, непонятная ситуация с тренерским штабом — беда не приходит одна, и это про омский «Авангард», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.