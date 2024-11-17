Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:14

Потапов: «Когда раздавали невезение, «Авангард» стоял первый в очереди»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением о выступлении «Авангарда».

«Такое ощущение, что когда раздавали невезение, «Авангард» стоял первый в очереди и сказал: «Можете расходиться, я все возьму на себя». Подписание Ильи Каблукова, как я понимаю, это латание дыр, потому что парень без игровой практики, а уже больше трети чемпионата позади. Есть травмированные лидеры, есть уехавшие лидеры, непонятная ситуация с тренерским штабом — беда не приходит одна, и это про омский «Авангард», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Алексей Потапов
КХЛ
ХК Авангард

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Камила Валиева посетила этап «Гран-при России» в Москве
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Захарова ответила Бербок на призыв поставить Киеву дальнобойное оружие
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сегодня
Вчера
Неделя