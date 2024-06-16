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Сегодня, 17:29

Потапов прокомментировал работу Тамбиева в «Адмирале»

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением по поводу работы главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

— Моя главная претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, — надо уважать хоккеистов. Это не рабы и дешевая рабочая сила, а люди, отцы, мужья, сыновья. Ни в коем случае нельзя переходить на личности. Я не говорю про стиль игры и не считаю, что у «Адмирала» унылый и нудный хоккей. Если это принесло Тамбиеву успех в первый год, то почему бы и нет? Я сам долго играл в приблизительно такой же хоккей в Нижнем Новгороде. И поэтому только за, если это дает результат, но должно быть уважение к личностям. Тренировка «Адмирала» 1 января — это просто подвело черту и меня «прорвало». Думаю, это не совсем правильно. Надо уважать игроков, — цитирует Потапова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне клуб из Владивостока не попал в плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-potapov-moya-pretenziya-k-treneram-i-ne-tol-ko-k-tambievu-nado-uvazhat-hokkeistov/
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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