Потайчук назвал Гусева лучшим нападающим КХЛ прошедшего сезона

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук назвал форварда «Динамо» Никиту Гусева лучшим атакующим игроком КХЛ.

«Да, есть Голышев, который стал лучшим бомбардиром плей-офф. Зернов, ставший лучшим снайпером Кубка Гагарина.

Но я бы еще отметил Никиту Гусева. Мне он запомнился больше всего. Очень хорошо сыграл в регулярном чемпионате, побил рекорд Мозякина. Наверное, я бы его назвал лучшим нападающим КХЛ прошедшего сезона», — цитирует Потайчука Legalbet.

В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 против «Адмирала» (4:3 ОТ) Гусев набрал 86 (23+63) очков в 67 матчах сезона, у Мозякина были рекордные 85 (48+37) баллов в 60 встречах сезона-2016/17.

Форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах. В 9 играх плей-офф хоккеист отметился 3 шайбами и 7 передачами.