Потайчук объяснил подписание Бурмистрова в «Динамо»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Потайчук прокомментировал подписание московским «Динамо» 33-летнего нападающего Александра Бурмистрова.

«У него достаточно опыта, плюс он центральный нападающий. Предположу, что в московском «Динамо» есть проблема с центром. Мне кажется, это главная причина, другой я просто не вижу.

Хотят подстраховаться, чтобы иметь такого хоккеиста с опытом игры в плей-офф, финалах. С другой стороны, без игровой практики тяжело даже опытному спортсмену. Думаю, ему тяжеловато будет, но здесь тренеры бело-голубых понимали, кого берут и как его подвести к играм», — сказал Потайчук Legalbet.ru

Форвард Бурмистров стал игроком «Динамо», перейдя в клуб как неограниченно свободный агент.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ он еще не участвовал в матчах. В сезоне -2023/24 нападающий сыграл 50 матчей за «Спартак» и набрал 18 (2+16) очков.