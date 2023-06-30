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Сегодня, 18:54

Потайчук оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер СКА, «Спартака» и «Нефтехимика» Андрей Потайчук оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Спартак» этим летом очень активен. И это при том, что рынок не такой богатый. Приходят игроки, которые явно усилят красно-белых. Хорошо нам знакомый Михал Чайковский. Словак давно играет в Континентальной хоккейной лиге и ему не нужно время на адаптацию. Он отлично играет в обороне и в атаке. Рад за Павла Порядина. Я его в Нижнекамске на руках держал. Каждый год прогрессирует и может стать лидером «Спартака» в свой первый сезон. У него все данные есть. В прошлом году провел свой лучший сезон. Сможет ли он выбить 50 очков? Думаю, да. Атака приличная в «Спартаке»: Голдобин пришел, остался Хохлачев. Еще Бурмистров пришел, он тоже может показать свой потенциал. Единственный вопрос возникает к голкиперу. Андрей Кареев не совсем уверено выступал в «Салавате», но, возможно, в «Спартаке» раскроется. Тренерский штаб сильный. В этом сезоне с Жамновым они будут больше играть в атаку, тем более, что болельщики «Спартака» всегда гонят команду вперед», — приводит слова Потайчука Legalbet.

В сезоне-2022/23 Павел Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.

Источник: https://legalbet.ru/news/potajchuk-o-selektcii-spartaka-v-mezhsezone-prihodyat/
Андрей Потайчук
Павел Порядин
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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