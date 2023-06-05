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КХЛ

Сегодня, 16:23

Потайчук считает, что Голдобин поможет «Спартаку» выйти в плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук высказался о значимости обмена форварда Николая Голдобина из магнитогорского «Металлурга» в «Спартак».

«Для кого-то это обмен, а для меня приобретение. «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Голдобин отлично проявил себя в «Магнитке», постоянно играл с командой в плей-офф КХЛ. До конца в Магнитогорске не раскрылся. Может, в Москве ему будет комфортнее, еще больше начнет забивать. Намечается отличная связка Хохлачев — Голдобин. Николай будет в помощь Александру. Сможет ли теперь «Спартак» попасть в плей-офф? Голдобин поможет прибавить красно-белым в атаке и попасть в плей-офф. Однако открыт еще вопрос с центром: кто Голдобина будет шайбами снабжать», — цитирует Потайчука Legalbet.

В обмен на Голдобина в московский клуб «Металлург» получил форварда Никиту Квартальнова.

В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за магнитогорскую команду и принял участие в Матче звезд КХЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/potajchuk-goldobin-pomozhet-spartaku-vernutsya-v-plej/
Андрей Потайчук
Николай Голдобин
Хоккей
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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