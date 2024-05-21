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Сегодня, 14:36

Потайчук сравнил новичка минского «Динамо» Кареева с Бобровским

Алина Савинова
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Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук поделился мнением о вратаре Андрее Карееве. Ранее стало известно, что 29-летний игрок перешел из московского клуба в минское «Динамо».

«Я Кареева подержал в руках. Он к нам приезжал в Нижнекамск, когда я там работал с Назаровым. Тогда он себя проявил феноменально. Я, еще будучи хоккеистом, играл в Новокузнецке, и там был молодой Бобровский. Так вот Кареев напомнил Серегу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения. Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надежно играл, но прошедший сезон в «Спартаке» он провел очень хорошо, я считаю», — цитирует Потайчука Legalbet.

Соглашение Кареева с минским «Динамо» рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел за «Спартак» 24 матча, отразив 91,58% бросков.

Источник: Legalbet
Андрей Кареев
Андрей Потайчук
Сергей Бобровский
Хоккей
КХЛ
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