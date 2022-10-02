Крылов: «Морозов целиком «за» проведение Матча звезд КХЛ в Омске»

В «Авангарде» заявили, что Морозов не против проведения Матча звезд в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о том, будет ли новая арена в Омске претендовать на проведение Матча звезд КХЛ.

«Арена в Омске точно готова принять Кубок Первого канала. Но, думаю, что этого не произойдет в этом году. По поводу Матча Звезд в Омске, то мы уже разговаривали с Алексеем Морозовым. Он целиком «за». Думаю, мы в скором времени подадим заявку на следующий сезон. Сам Бог велел показать эту арену еще большему количеству народа», — сказал Крылов.

Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

1 октября 2022 года, в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.