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Сегодня, 11:25

Кожевников о трансферах «Авангарда»: «Мы достигли нужной глубины состава»

Руслан Минаев
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников прокомментировал итоги работы клуба в последний день трансферного рынка в КХЛ.

«Мы благодарим ребят, которые бились за нас, но продолжат свои карьеры в других клубах, желаем им удачи. Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство.

Усиление получили все линии команды. Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат», — цитирует Кожевникова пресс-служба омского клуба.

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«Авангард» после 37 матчей набрал 37 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

27&nbsp;декабря в&nbsp;КХЛ закрывается трансферный рынок. Дедлайн КХЛ: все сделки последнего дня

Источник: ХК Авангард
КХЛ
ХК Авангард
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