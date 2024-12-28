Кожевников о трансферах «Авангарда»: «Мы достигли нужной глубины состава»

Председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников прокомментировал итоги работы клуба в последний день трансферного рынка в КХЛ.

«Мы благодарим ребят, которые бились за нас, но продолжат свои карьеры в других клубах, желаем им удачи. Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство.

Усиление получили все линии команды. Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат», — цитирует Кожевникова пресс-служба омского клуба.

«Авангард» после 37 матчей набрал 37 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.