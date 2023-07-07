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Сегодня, 09:31

Михаил Аверин — об уходе Белых в «Спартак»: «Смена гендиректора не входила в наши планы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин прокомментировал уход Сергея Белых с поста генерального директора.

Белых перешел в футбольный клуб «Спартак» на пост исполнительного директора.

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте. Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне! С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», — приводит слова Аверина пресс-служба омского клуба.

41-летний Белых с 2019 года занимал должность генерального директора «Авангарда».

ФК Спартак (Москва)
ХК Авангард
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