Сегодня, 09:31
Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин прокомментировал уход Сергея Белых с поста генерального директора.
Белых перешел в футбольный клуб «Спартак» на пост исполнительного директора.
«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте. Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне! С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», — приводит слова Аверина пресс-служба омского клуба.
41-летний Белых с 2019 года занимал должность генерального директора «Авангарда».