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Сегодня, 12:45

Медведев о СКА: «Уверен, клуб будет развиваться дальше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил «СЭ», что клуб продолжит свое развитие.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил «СЭ», что требл футбольного «Зенита», председателем правления которого является Медведев, является для него личным примером.

«Регулярно общаемся с Ротенбергом. Уверен, что с современными методами управления, которые начали внедряться еще с нашей работы, достигли своего уровня и будут развиваться дальше», — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

В сезоне-2023/24 СКА дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.

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