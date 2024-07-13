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Сегодня, 13:29

Представлены формы команд на благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ

Виктория Кравченко
Формы команд на благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ.
Фото Telegram
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Представлены формы команд на благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Мне кажется, нам удалось сделать интересный и запоминающийся комплект игровой формы, в которой команды сыграют в благотворительном матче 20 июля. Надеюсь, болельщики оценят яркий и современный дизайн хоккейных джерси, их цвета. Уверен, теперь за ними будут гоняться коллекционеры. Обязательно разыграем джерси с автографами участников в наших социальных сетях», — прокомментировал презентацию формы защитник «Юты» Михаил Сергачев.

20 июля 2024 года в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдет встреча между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнется в 15.00 мск.

Организаторами гала-матча выступают команда «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева, «Arena Play» форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина и креативная студия «Juice».

Матч года звезд НХЛ и КХЛ: дата и составы команд — где пройдет и как попасть на игру

Источник: https://t.me/allstars_moscow/57
Михаил Сергачев
КХЛ
НХЛ
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