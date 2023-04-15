Пресс подпишет контракт с «Металлургом»

Как стало известно «СЭ», шведский защитник Робин Пресс, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом, заключит с «Металлургом» однолетний контракт.

Большую заинтересованность в подписании игрока проявил новый главный тренер уральской команды Андрей Разин, работавший с ним два последних сезона в «Северстали».

В сезоне-2022/23 Пресс стал третьим бомбардиром среди защитников лиги по итогам регулярного чемпионата, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) в 7 играх плей-офф.